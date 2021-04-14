В Украине стало на один профессиональный праздник больше

Власти Украины решили добавить еще один профессиональный праздник для граждан страны. На этот раз внимание уделили сотрудникам Госспецвязи.

Чествование работников будет проходить ежегодно 25 мая. Об этом сообщил на своем telegram канале народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Он же выложил фото с указом президента Украины о введении специального Дня Государственной службы специальной связи и защиты информации.

"Кабмин согласовал новый профессиональный праздник - День Государственной службы специальной связи и защиты информации, который будут отмечать ежегодно 25 мая", - отметил Гончаренко.

Стоит добавить, что в Украине и так достаточно большой набор профессиональных праздников. А вот только в прошлом месяце – марте, украинцы отдыхали 9 дней. Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

А вот 2 мая украинцы православного обряда будут отмечать праздник Пасхи, который каждый год выпадает на разные даты.