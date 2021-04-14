Хранил интимное видео с моделями: суд оставил под стражей известного фотографа, обвиняемого в изнасиловании юных девушек

Мегапопулярный в богемно-тусовочной среде киевский фотограф Александр Ктиторчук, взятый под арест накануне минувшей зимы по подозрению в развращении и изнасиловании несовершеннолетних, Святошинским районным судом Киева вновь оставлен под стражей на время проведения следствия, на этот раз до 24 мая 2021 года. Хотя он сам просил, чтобы его взяли на поруки и поддержать его готов был целый список народных артистов. Среди них такие известные люди, как... (впрочем, на камеру этот список оглашать не стали, потому не обнародуем его и мы). Да и само заседание суда 13 апреля прошло в закрытом режиме.

К моменту декабрьского судебного заседания следствие располагало информацией о четырех эпизодах, два из которых по статье "развращение несовершеннолетних", и два – по статье "изнасилование несовершеннолетнего лица". И по этим эпизодам на тот момент была собрана достаточная доказательная база для сообщения о подозрении.

В квартире-студии подозреваемого при обыске изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, в которых сохранились снимки, подтверждающие обоснованность обвинений против фотохудожника: 56-летний Ктиторчук хранил интимное видео с несовершеннолетними моделями.

Сам подозреваемый утверждал, что все обвинения сфабрикованы, а с юными девушками, которые написали на него заявления в полицию, у него сохранялись дружеские отношения.

Разумеется, мэтры из сферы культуры в виновность творческого человека не верят, ведь работая над портретами "народных" и "заслуженных", он их ни за груди, ни за попы не хватал, не говоря уже о прочем рукоблудии. Ну а восторженные девицы, по их мнению, сами под руку лезут, мечтая "засветиться" и погреться в лучах славы знаменитости.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.