Скачать
Пятница, 16.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Война может стать для России затяжной и проигрышной: что значат новые санкции США против РФ
Война может стать для России затяжной и проигрышной: что значат новые санкции США против РФ
США проиграли войну: почему Байден выводит войска из Афганистана и что ждет страну под властью Талибана
США проиграли войну: почему Байден выводит войска из Афганистана и что ждет страну под властью Талибана
Легкие вещи еще подождут: синоптики дали прогноз погоды до конца недели
Легкие вещи еще подождут: синоптики дали прогноз погоды до конца недели
Сыграл на чужом поле и забил гол "в девятку": как Байден переиграл Путина телефонным звонком
Сыграл на чужом поле и забил гол "в девятку": как Байден переиграл Путина телефонным звонком

Какой праздник 16 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 16 апреля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В пятницу, 16 апреля, почитается память святого Никиты Исповедника.

Преподобный Никита Мидикийский с 813 по 824 годы был настоятелем Мидикийского монастыря. По преданию, Господь наделил христианского святого даром чудотворения. Во время иконоборческой ереси Никиту бросили в темницу, в которой он пробыл 6 лет, но все так же продолжал совершать чудеса. Святой умер в 824 году.

Праздник также называли Днем Водяного или именинами Водяного. Считали, что в этот день от спячки пробуждаются сам Водяной, русалки и вся водная живность.

В народе говорили, что Водяной - это хозяин вод. Его представляли пучеглазым, голым обрюзглым стариком, с рыбьим хвостом. Он всегда опутан тиной, имеет большую бороду и зеленые усы.

Народные приметы 16 апреля

  • Длительные раскаты грома 16 апреля - жди ненастья на несколько дней вперед.

  • Дождь - примета того, что весна будет поздней и ненастной.

  • Много березового сока - примета, которая предвещает дождливое лето.

  • Родившимся 16 апреля следует носить янтарь или яшму.

Что запрещено делать 16 апреля

  • Нежелательно подходить к водоемам с пустыми руками. В этот день стоит задобрить Водяного, чтобы он не обиделся.

  • Нельзя выкидывать осколки разбитого стекла или зеркала - можно "выбросить" и свою красоту.

Ранее "Телеграф" сообщал, что погодные качели из-за неустойчивой весны в Украине ожидаются в мае.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 151

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В военном лагере РФ на границе с Украиной вспыхнул пожар: россияне его "не заметили" (видео)
02 "Война будет обязательно": украинцы на границе с РФ собрались встречать российскую армию (видео)
03 Зеленский лишил гражданства троих украинцев: что о них известно
04 Озвучен худший для Украины сценарий будущей встречи Байдена и Путина
05 Договоренности Путина и Байдена уже в действии? Что может значить отмена захода эсминцев США в Черное море
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 15 апреля: санкции Байдена против Путина и &quot;тайное&quot; заседание СНБО
Итоги 15 апреля: санкции Байдена против Путина и "тайное" заседание СНБО
В Украине упростили растаможку евроблях: что изменилось и кто получил льготный &quot;карт бланш&quot;
В Украине упростили растаможку евроблях: что изменилось и кто получил льготный "карт бланш"
&quot;Спасибо за непрофессионализм&quot;: пропагандисты Путина опозорились с новым фейком на Донбассе (фото)
"Спасибо за непрофессионализм": пропагандисты Путина опозорились с новым фейком на Донбассе (фото)
Какой праздник 16 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 16 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь