Какой праздник 16 апреля: народные приметы и запреты

В пятницу, 16 апреля, почитается память святого Никиты Исповедника.

Преподобный Никита Мидикийский с 813 по 824 годы был настоятелем Мидикийского монастыря. По преданию, Господь наделил христианского святого даром чудотворения. Во время иконоборческой ереси Никиту бросили в темницу, в которой он пробыл 6 лет, но все так же продолжал совершать чудеса. Святой умер в 824 году.

Праздник также называли Днем Водяного или именинами Водяного. Считали, что в этот день от спячки пробуждаются сам Водяной, русалки и вся водная живность.

В народе говорили, что Водяной - это хозяин вод. Его представляли пучеглазым, голым обрюзглым стариком, с рыбьим хвостом. Он всегда опутан тиной, имеет большую бороду и зеленые усы.

Народные приметы 16 апреля

Длительные раскаты грома 16 апреля - жди ненастья на несколько дней вперед.

Дождь - примета того, что весна будет поздней и ненастной.

Много березового сока - примета, которая предвещает дождливое лето.

Родившимся 16 апреля следует носить янтарь или яшму.

Что запрещено делать 16 апреля

Нежелательно подходить к водоемам с пустыми руками. В этот день стоит задобрить Водяного, чтобы он не обиделся.

Нельзя выкидывать осколки разбитого стекла или зеркала - можно "выбросить" и свою красоту.

Ранее "Телеграф" сообщал, что погодные качели из-за неустойчивой весны в Украине ожидаются в мае.