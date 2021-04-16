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"Все буде Україна": в небе у российской границы заметили хороший знак для украинцев (фото)

"Все буде Україна": в небе у российской границы заметили хороший знак для украинцев (фото)
06:28 Сегодня Телеграф Фото - facebook.com/harry.sylgach

В небе над граничащей с Россией Харьковской областью заметили интересную оптическую иллюзию - контуры Украины.

Снимки с места событий на своей странице в соцсети опубликовал местный журналист Игорь Шульгач.

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Отмечается, что фото сделали над Салтовкой, северо-восточным районом Харькова, от которого всего несколько десятков километров до российской границы. На нем видно, как солнечные лучи, проходя над облаками, создают контуры Украины, при этом полной, вместе с Крымом.

"Представляю, какой был бы ажиотаж, произойди это во времена менее научные и более религиозные", - с юмором прокомментировал явление журналист.

"Все буде Україна", - также добавил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее молодой фотограф показал Украину с новой стороны на ярком видео.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Украина, Харьков, Крым.
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