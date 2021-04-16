Уже меняла фамилию для переезда: сбежавшая от "ЛНР" пропагандистка попала в руки СБУ (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали пособницу боевиков "ЛНР", находящуюся в розыске с 2015 года. Женщина планировала поселиться на подконтрольной части Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В сообщении указано, что ранее задержанная возглавляла так называемое "управление культуры, молодежи и спорта" временно оккупированного Довжанска в Луганской области.

Поймали женщину при попытку пересечь государственную границу. Она прибыла в Украину для смены фамилии. С новыми паспортными данными задержанная планировала остаться жить на территории, подконтрольной Киеву.

Сейчас коллабортанту готовится сообщение о подозрении по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ поймали жителя Донецкой области собиравшего информацию о деятельности украинских войск на территории Днепропетровской области.