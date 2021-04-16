Весна уходит на локдаун: украинцев предупредили о заморозках в эти выходные

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредила украинцев о резком ухудшении погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Ночью 17 апреля в западных и южных областях, 18 апреля в Украине, кроме северных и северо-восточных областей, на поверхности почвы заморозки 0-5 ° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, о том, что на выходных в Украине не будет теплой погоды ранее предупреждала синоптик Наталья Диденко. По ее словам апрельский снег увидят жители Запада, а также, возможно, в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях.

А вот возвращение зимы в пятницу, 16 апреля, воочию узрели жители Одесской области. Кадрами обильного снегопада поделились в сети жители Кодымы.