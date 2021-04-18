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Можно снимать фильмы ужасов: на Одесчине здание психдиспансера выставили на аукцион (фото)

Можно снимать фильмы ужасов: на Одесчине здание психдиспансера выставили на аукцион (фото)
23:28 Вс, 18 Апрель 2021 Телеграф Фото: prozorro

В Черноморске (Одесская область) на электронный аукцион выставили здание бывшего наркологического диспансера. 

Информация о лоте размещена на сайте Prozorro.

Здание находится на улице Хантадзе,6 и пребывает на балансе "Черноморской больницы". 

По итогу аукциона бывший диспансер площадью в 1089,7 кв.м передадут в аренду на 49 лет. 

Стартовая стоимость составляет 51 114 грн, а минимальный шаг повышения стоимости составляет 1% или 511,14 грн. 

Отмечается, что здание требует ремонта. 

Диспансер Черноморск аукцион

Диспансер Черноморск аукцион

Диспансер Черноморск аукцион

Прием заявок на торги открылся 15 апреля и будет длиться до 6 мая. На следующий день, 7 мая, будут проведены торги. 

Диспансер Черноморск аукцион

Диспансер Черноморск аукцион

Диспансер Черноморск аукцион

Диспансер Черноморск аукцион

Как сообщалось ранее, министр юстиции Украины Денис Малюська выставил на аукцион свой коллаж "The sea is temporarily unavailable". 

Впрочем, на украинских аукционах можно найти и более диковинные вещи, например в феврале на торги выставляли затонувшее судно и даже женские трусы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Аукцион, Одесская область, Черноморск.
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