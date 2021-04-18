Можно снимать фильмы ужасов: на Одесчине здание психдиспансера выставили на аукцион (фото)

В Черноморске (Одесская область) на электронный аукцион выставили здание бывшего наркологического диспансера.

Информация о лоте размещена на сайте Prozorro.

Здание находится на улице Хантадзе,6 и пребывает на балансе "Черноморской больницы".

По итогу аукциона бывший диспансер площадью в 1089,7 кв.м передадут в аренду на 49 лет.

Стартовая стоимость составляет 51 114 грн, а минимальный шаг повышения стоимости составляет 1% или 511,14 грн.

Отмечается, что здание требует ремонта.

Прием заявок на торги открылся 15 апреля и будет длиться до 6 мая. На следующий день, 7 мая, будут проведены торги.

Как сообщалось ранее, министр юстиции Украины Денис Малюська выставил на аукцион свой коллаж "The sea is temporarily unavailable".

Впрочем, на украинских аукционах можно найти и более диковинные вещи, например в феврале на торги выставляли затонувшее судно и даже женские трусы.