В США обеспокоены возможными воздушными инцидентами на фоне обострения между Украиной и РФ

В США рекомендовали пилотам с осторожностью выполнять полеты над территорией Украины и Россией - в частности, над российско-украинской границей и оккупированным Крымом.

Однако пока гражданской авиации в небе над Украиной ничего не угрожает, сообщает Госавиаслужба.

Федеральная авиационная администрация США (FAA) 17 апреля указала, что пилотам стоит проявлять особую осторожность при выполнении полетов над рядом районов полетной информации (РПИ), в основном, расположенных у украинской границы, а также над Крымом.

Это предупреждение было выпущено связи с продолжающимся наращиванием количества вооруженных формирований РФ у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

"В рамках прямого диалога с авиационными властями США Госавиаслужбой Украины предлагается установить непосредственное взаимодействие между соответствующими подразделениями по авиационной безопасности по обмену информацией и координации действий по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке государства", - говорят в Авиаслужбе.

Там также отмечают, что за исключением отдельных ограничений, действующих после начала российской агрессии, воздушное пространство Украины остается безопасным и открытым для полетов.

"Госавиаслужба отслеживает ситуацию в воздушном пространстве страны: она остается спокойной и контролируемой. Сейчас опасности для гражданской авиации нет", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось ранее, возле оккупированной Керчи российские войска за полмесяца возвели огромный военный полевой лагерь.