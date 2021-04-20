Скачать
Вторник, 20.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин готовит вторжение в Украину с юга: раскрыт опасный сценарий
Путин готовит вторжение в Украину с юга: раскрыт опасный сценарий
Итоги дня 19 апреля: скандал с вечеринкой жены Тищенко, Навального госпитализировали
Итоги дня 19 апреля: скандал с вечеринкой жены Тищенко, Навального госпитализировали
Во-первых, это красиво: в сети обсуждают фото высылки российских дипломатов из Чехии
Во-первых, это красиво: в сети обсуждают фото высылки российских дипломатов из Чехии
Облущенная краска падает на голову: в сети показали, как выглядит "инфекционка" в Харькове (фото)
Облущенная краска падает на голову: в сети показали, как выглядит "инфекционка" в Харькове (фото)

Какой праздник 20 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 20 апреля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Во вторник, 20 апреля, почитается память мученицы Акилины. В народе говорили, что именно в этот день, почувствовав тепло, просыпаются русалки.

Акилина жила в Синопе при императоре Максимиане. Когда в городе начались гонения на христиан, ее вместе с диаконом Руфином заточили в темницу за то, что те исповедовали православную веру. Там они смогли обратить в христианскую веру 200 солдат. Об этом донесли правителю, который позже приказал обезглавить Акилину, диакона и всех новообращенных.

В народе говорили, что именно в это время, почувствовав тепло, просыпаются русалки. 20 апреля женщины совершали множество обрядов, посвященных им. В один из них, нужно было принести к водоему самый красивый наряд, чтобы задобрить русалок.

Открытки и картинки с наступающим Вербным воскресеньем 2021

Считалось, если этих существ задобрить в этот день, то они будут хранить мужчин и детей от всяких напастей.

Народные приметы 20 апреля

  • Сильный и долго не прекращающийся дождь сулили плохой урожай калины и яровых.

  • Если на небесах в Акулинин день много звезд, то будет богатый урожай лесных ягод и грибов.

  • Дождь пошел 20 апреля - будет богатый урожай малины.

  • Родившимся 20 апреля покровительствуют русалки. Носить им следует аметист или обсидиан.

Что запрещено делать 20 апреля

  • Нежелательно ходить в гости - считалось, что 20 апреля домовые не рады посторонним.

  • Не стоит смотреть в окна - в доме может случиться беда.

  • Говорили, что нужно быть аккуратнее с солью - ее употребление в этот день может привести к ссорам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 20 апреля украинцам нужно ожидать сильных ливней.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 184

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин готовит вторжение в Украину с юга: раскрыт опасный сценарий
02 История повторяется: на росТВ открыто призывают вводить войска в Беларусь
03 Украинка привилась от коронавируса препаратом Pfizer и рассказала о последствиях
04 Облущенная краска падает на голову: в сети показали, как выглядит "инфекционка" в Харькове (фото)
05 Во-первых, это красиво: в сети обсуждают фото высылки российских дипломатов из Чехии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Водителю маршрутки прострелили ногу на трассе: он вытащил пулю и продолжил путь (видео)
Водителю маршрутки прострелили ногу на трассе: он вытащил пулю и продолжил путь (видео)
История повторяется: на росТВ открыто призывают вводить войска в Беларусь
История повторяется: на росТВ открыто призывают вводить войска в Беларусь
&quot;Приезжий гастарбайтер&quot;, &quot;Проворовавшаяся козявка&quot;: Саакашвили и глава Минфина Марченко устроили публичные разборки
"Приезжий гастарбайтер", "Проворовавшаяся козявка": Саакашвили и глава Минфина Марченко устроили публичные разборки
Какой праздник 20 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 20 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь