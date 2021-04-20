Какой праздник 20 апреля: народные приметы и запреты

Во вторник, 20 апреля, почитается память мученицы Акилины. В народе говорили, что именно в этот день, почувствовав тепло, просыпаются русалки.

Акилина жила в Синопе при императоре Максимиане. Когда в городе начались гонения на христиан, ее вместе с диаконом Руфином заточили в темницу за то, что те исповедовали православную веру. Там они смогли обратить в христианскую веру 200 солдат. Об этом донесли правителю, который позже приказал обезглавить Акилину, диакона и всех новообращенных.

В народе говорили, что именно в это время, почувствовав тепло, просыпаются русалки. 20 апреля женщины совершали множество обрядов, посвященных им. В один из них, нужно было принести к водоему самый красивый наряд, чтобы задобрить русалок.

Считалось, если этих существ задобрить в этот день, то они будут хранить мужчин и детей от всяких напастей.

Народные приметы 20 апреля

Сильный и долго не прекращающийся дождь сулили плохой урожай калины и яровых.

Если на небесах в Акулинин день много звезд, то будет богатый урожай лесных ягод и грибов.

Дождь пошел 20 апреля - будет богатый урожай малины.

Родившимся 20 апреля покровительствуют русалки. Носить им следует аметист или обсидиан.

Что запрещено делать 20 апреля

Нежелательно ходить в гости - считалось, что 20 апреля домовые не рады посторонним.

Не стоит смотреть в окна - в доме может случиться беда.

Говорили, что нужно быть аккуратнее с солью - ее употребление в этот день может привести к ссорам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 20 апреля украинцам нужно ожидать сильных ливней.