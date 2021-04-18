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Открытки и картинки с наступающим Вербным воскресеньем 2021

Открытки и картинки с наступающим Вербным воскресеньем 2021
Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вербное воскресенье относится к тем праздникам, которые не имеют четкой даты и каждый год могут отмечаться в другой день, но это всегда седьмой день недели, последнее воскресенье перед Пасхой. Поскольку Пасха в 2021 году отмечается 2 мая, то Вербное воскресенье приходится на 25 апреля.

История этого праздника продолжается вот уже 21 век и описана в Священном Писании. В этот день Иисус Христос воскресил умершего Лазаря в Вифании, а этот уникальный случай стал известен благодаря очевидцам, которые молниеносно разнесли весть о чуде. Когда Иисус пришел в Иерусалим - люди с почестями встречали его: в честь него пели песни, бросали под ноги разные цветы и пальмовые ветви. В честь библейских событий у католиков Вербное воскресенье так и называется - Пальмовое. В православной церкви пальму заменили вербой.

Еще со времен Киевской Руси появилось огромное количество примет, традиций и обычаев, связанных именно с вербой: ее сажали у колодца, чтобы очистить воду; освященной веточкой махали в сторону облаков, чтобы очистить небо; ее приносили к ульям, коровникам, курятникам, чтобы хозяйство процветало. Верили также, что вода, в которой были замочены вербовые веточки, имеет целебную силу, ею умывались, похлопывая легонько себя, приговаривая: "Не я бью, верба бьет. На здоровье, на красоту, на защиту".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Поздравление, Праздники, Открытки, Пасха, Вербное воскресенье.
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