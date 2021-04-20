Девелопер Марк Гинзбург рассказал, как стать миллиардером и объяснил, почему счастье не в деньгах

Украинско-американский девелопер Марк Гинзбург рассказал свой рецепт, как стать миллиардером, но подчеркнул, что счастье, как это не банально, явно ни в деньгах.

Им он поделился в интервью Дмитрию Гордону.

"Вы поймите: ведь после определенной суммы деньги уже переходят в некий виртуал. Понимаете?" – говорит он.

По словам Гинзбурга, если человек здоров, у него нет вредных привычек и хронических заболеваний, то сумма получается намного меньше.

"Но 100 миллионов – поверьте мне: это порог... Опять же, деньги на определенном этапе совершенно не являются самоцелью. Потому что вступают совершенно другие факторы. И вам все-таки придется поверить в то, что я скажу. То есть для меня были важны успех в бизнесе и достижение каких-то целей", - уточнил миллиардер.

По мнению девелопера, для того, чтобы стать миллиардером нужно хорошо учиться и слушать родителей.

"Надо хорошо учиться и слушать родителей... Хотя вы знаете, сейчас происходит такой разрыв поколений, который не наблюдался никогда. Нынешняя молодежь – это первое поколение, наверное, в котором произошел исторический, невиданный ранее разрыв поколений. Мы с вами при всей своей самоуверенности, начитанности лет до 20 полагали, что родители все равно умнее нас", - резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее Марк Гинзбург продал свою квартиру в Киеве за криптовалюту.