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"Не дай Бог вкладывать в него последние деньги": миллиардер Марк Гинзбург спрогнозировал будущее биткоина и дал совет

"Не дай Бог вкладывать в него последние деньги": миллиардер Марк Гинзбург спрогнозировал будущее биткоина и дал совет
Обновлено 14:16 Сегодня Телеграф

Основная криптовалюта мира Bitcoin (биткоин, "биток") имеет потенциал преодолеть отметку стоимости и в 100 тысяч долларов США, и хотя у нее высокая волатильность, но рассматривать ее как спекулятивный актив не стоит.

Об этом сказал украинско-американский девелопер Марк Гинзбург в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Да, у него есть волатильность, которая определена целым рядом субъективных факторов. И тем не менее как в актив я верю", - сказал Гинзбург.

При этом он подчеркнул, что всегда категорически против того, чтобы рассматривать биткоин как некий спекулятивный актив.

"Не дай Бог вкладывать в него последние деньги, продавать мамину квартиру, чтобы купить биткоин", - сказал миллиардер.

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Гинзбург рассказал о своей тактике в отношении биткоина.

"Есть тактика, которая называется "ходдл". Это специальное исковерканное слово. "Ходдлеры" – это те, кто держит биткоины и не продает. Вот это моя тактика. Я никогда не продаю. Первые биткоины я покупал по 65 долларов. Если я бы сегодня купил биткоин за 3 тысячи, а завтра он будет стоить 10 тысяч, я не продам", - пояснил он.

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Миллиардер убежден, что господство фиатных денег подошло к концу, а криптовалюты – это будущее.

"Сохранится ли биткоин? Можно говорить, что биткоин сохранится, учитывая, что его эмиссия ограничена 21 млн. Уже продано больше 17 млн биткоинов. Не так много осталось. Опять же, если бы мы знали, что биткоин сохранится как биткоин, то, конечно, он будет стоить и 40 тысяч, и 100 тысяч, и больше. Другое дело – что могут появиться какие-то стейткойны, допустим, доллары, евро...", - отметил Гинзбург.

Как сообщалось, 18 апреля 2021 года основная криптовалюта мира Bitcoin после серии рекордов рухнула на более чем 10%, потеряв на пике почти 10 тысяч долларов в стоимости

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 180

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Цена, Прогноз, Совет, Стоимость, Bitcoin, Биткоин, Марк Гинзбург.
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