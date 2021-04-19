Степанов дал обещание по поводу введения всеукраинского локдауна на пасхальные праздники

В Минздраве пока не планируют вводить специальный всеукраинский локдаун на Пасху и майские праздники.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"По поводу ограничений на Пасху. Я считаю, что мы должны придерживаться тех правил, которые у нас установлены, и они так же должны выдерживаться на Пасху", - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что не анонсирует никаких специальных режимов, но если область, например, находится в "красной зоне", то все присущие ей ограничения будут оставаться в силе.

Также он добавил, что несмотря на то, что в Украине наблюдается положительная динамика по новым случаям COVID-19, Минздрав не планирует снимать ограничения.

"Если сравнивать неделю до недели, то минус 14 тыс. за неделю. Это обнадеживает", - отметил Степанов, но добавил, что после праздников неизбежен рост числа новых случаев инфицирования.

Напомним, всего, за все время пандемии коронавируса, в Украине было зафиксировано ровно 40 тысяч летальных случаев от осложнения COVID-19.