Украинка привилась от коронавируса препаратом Pfizer и рассказала о последствиях

Одесский блогер, писательница и журналистка Зоя Казанжи рассказала о том, как вакцинировалась препаратом Pfizer, 117 тысяч доз которого прибыло в Украину 16 апреля и первые прививки которым начали делать уже в воскресенье, 18 апреля.

Об этом она написала в Facebook.

"Вас спрашивают довольно подробно о хронических болезнях, аллергии и так далее. Вакцинируют. Я даже не почувствовала ничего. Далее вы сидите 15 минут, чтобы отследить реакцию. При мне стало плохо одной женщине. Ее повезли на тележке для оказания помощи. Кстати, здесь же отгорожены ширмой несколько импровизированных койко-мест для оказания помощи в случае необходимости", - рассказала она.

Также журналистка рассказала, как чувствовала себя сразу после вакцинации.

"Через несколько часов начала болеть рука - мышцы. И болела сутки. Ночью было больно ложиться на руку. Затем боли прекратились. Температуры или иных побочных реакций ни у кого из членов семьи не было. Вообще", - успокоила Казанжи.

Она добавила, что в Канаде разрешены вакцины четырех производителей:

вакцина Pfizer

вакцина Johnson & Johnson

вакцина Moderna

вакцина AstraZeneca.

По словам блогера, "вакцинацию в Канаде тоже упустили".

"Вернее, здесь заказали беспрецедентное количество вакцин на каждого взрослого - вплоть до 8 доз. Но сбой с поставками произошел вследствие того, что страны-производители обеспечивают внутренние потребности и, несмотря на обещания, а не нарастили значительно производство, как обещали", - рассказала она.

Как сообщал "Телеграф", ранее Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны заболеваемости коронавирусом.