Экс-главу МВД Захарченко заочно арестовали: что это дает

Украинское правосудие заочно решило наказать экс министра МВД времен Виктора Януковича Виталия Захарченко. Такое решение вынес Печерский районный суд столицы.

Об этом во вторник, 20 апреля, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Беглому министру инкриминируют завоз боеприпасов для снабжения силовиков во время противостояния на Майдане в 2014 году. В целом, благодаря чиновнику, в Украину отправили 13 406 единиц гранат производства Российской Федерации. Их ввезли без платы таможенного сбора, что привело к неуплате более 1 млн 177 тыс. грн в бюджет Украины.

Кроме Захарченко, арест вынесен его заместителю Виктору Ратушняку. Правда, фигуранты дела вряд ли будут сильно об этом переживать, так как они давно находятся на территории Российской Федерации. Правда, Украины будет пытаться их вернуть.

"Такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывших министра и его заместителя процедуру экстрадиции", - заявили в ведомстве.

Напомним, беглого экс-президента Украины Виктора Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войн.