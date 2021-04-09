Янукович хочет участвовать в судебном процессе по делу об аннексии Крыма и выдвигает свои условия

Беглый президент Украины Виктор Янукович, признанный виновным в государственной измене, желает принять участие в процессе по делу об аннексии Крыма Российской Федерацией. Речь идет о рассмотрении кассационной жалобы на решения Оболонского районного суда Киева и Киевского апелляционного суда в Верховном суде Украины.

Об этом заявил адвокат беглеца Виталий Сердюк, сообщает "Крым.Реалии".

По словам юриста на заседании необходимо дать слово Януковичу. Это даст основание утверждать, что судебный процесс будет проходить законно, непредвзято не нарушающим право лица на защиту, гарантированное как Конституцией Украины. Также Сердюк сослался и на международные конвенции.

Отметим, что в январе 2021 года ГБР сообщили о новом подозрении Януковичу в государственной измене. На этот раз за подписание "харьковских соглашений" в 2010 году. Этот договор с Россией укрепил положение российских войск в Крыму и частично способствовал оккупации полуострова в 2014 году. Также в ГБР обвинили Януковича в подрыве боеспособности украинской армии, что также привело к потере Крыма и части Донбасса.