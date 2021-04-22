Встречаем теплые грозовые дожди: какой будет погода в Украине в четверг

22 апреля в Украину принесет дожди и небольшое потепление.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко.

В четверг температура в среднем будет от +11 до +18 градусов.

При этом на западе, севере и в Виннице местами возможны сильные осадки в виде дождя и грозами. Тем временем как на остальной территории погода будет менее дождливой.

Солнечность ожидается местами на юге, востоке и в центре страны.

Ветер будет порывистый, на юго-западе - теплый.

Киев встретит солнцем и теплом до +16 +18 градусов. Но при этом ожидается дождь с грозой.

Карта: УГМЦ

Конец недели ознаменуется похолоданием и местами мокрым снегом.

Напомним, что ранее синоптики Украины удивили прогнозом погоды до конца недели.