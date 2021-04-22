Встречаем теплые грозовые дожди: какой будет погода в Украине в четверг

22 апреля в Украину принесет дожди и небольшое потепление.
Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко.
В четверг температура в среднем будет от +11 до +18 градусов.
При этом на западе, севере и в Виннице местами возможны сильные осадки в виде дождя и грозами. Тем временем как на остальной территории погода будет менее дождливой.
Солнечность ожидается местами на юге, востоке и в центре страны.
Ветер будет порывистый, на юго-западе - теплый.
Киев встретит солнцем и теплом до +16 +18 градусов. Но при этом ожидается дождь с грозой.
Карта: УГМЦ
Конец недели ознаменуется похолоданием и местами мокрым снегом.
Напомним, что ранее синоптики Украины удивили прогнозом погоды до конца недели.