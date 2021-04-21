Ресторатор Савва Либкин женился на молодой избраннице: появилось видео торжества

Известный украинский ресторатор, любитель одесской культуры Савелий Либкин опубликовал кадры со своей свадьбы с Мариной Маричевой. Избранница ресторатора также поделилась с подписчиками в Instagram праздничными снимками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Маричева (@marinamarycheva)

59-летний Саввелий выложил в Instagram фото со своей женой, киевлянкой Мариной Маричевой. В комментариях жених получил многочисленные поздравления.

Также он выложил видео последних приготовлений к праздничному застолью.

До этого на странице в Инстаграме супруги было указано, что она является продюсером и редактором МИУ продакшн, а также координатором благотворительного фонда "Жизнелюб".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Савелий Либкин (@savvalibkin)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Савелий Либкин (@savvalibkin)

Также у жениха есть четыре дочери: 34-летняя Юлия, 21-летнея Николь, 13-летнея Софи и 9-летнея Мия.

Напомним, Савелий Либкин рассказал про представительниц прекрасного пола, которые оставили наибольший след в его жизни. С двумя из них он был в браке. Также мужчина является автором кулинарного бестселлера "Моя одесская кухня".