Пять лучших женщин, которым он благодарен за все: какими были предыдущие избранницы ресторатора Савелия Либкина

20 марта известный украинский ресторатор, знаток одесской культуры 59-лентий Савелий Либкин объявил о своей помолвке с его возлюбленной Мариной Маричевой. На своей странице в Инстаграм мужчина сообщил, что девушка ответила согласием на его предложение стать его супругой.

Стоит отметить, что в жизни Савелия Марина десятая женщина, если посчитать вместе с его четырьмя дочками. Если учитывать, только отношения, то перед новой избранницей у Либкина было 5 романов, из которых с двумя женщинами он был в браке.

Что известно о предыдущих женщинах ресторатора:

Первую супругу ресторатора звали Риммой. На ней Либкин женился в 1985 году. На момент, когда их отношения начинались ему был 21 год, а Римме — лет 18. Вместе они начинали свой бизнес. Римма подарила Савелию дочь Юлию. Расстались Савва и Римма потому, что их отношения переросли в больше рабочие, чем семейные.

Старшая дочь Юля сначала училась в Лондоне, а после перебралась в Токио, где и вышла замуж.

Вторая женщина в судьбе Либкина - Елена. С ней он познакомился на работе, девушка помогала Савве с подбором кадров. Либкин признается, что когда она вошла, он потерял голову от ее безумных зеленых шорт. "У нас была большая любовь. Целый год свиданий и страсти" - вспоминает ресторатор.

Елена подарила Либкину еще одну дочь - Николь.

Третьей любовью, и второй женой Савелия стала Лилия. С ней ресторатор познакомился, когда приехал в магазин подбирать кухню, где Лиля работала менеджером-консультантом. Их отношения развивались стремительно. Свадьбу они не играли, просто расписались. Увы, но в браке пара прожила пять лет. За это время Лилия подарила супругу еще двух дочерей - Софию и Мию.

После Лилии в жизни Саввы появилась Настя, а точнее украинская телеведущая Анастасия Даугуле. "У нас были три сумасшедших года еженедельных свиданий" - вспоминает Либкин. Несмотря на то, что их отношения закончились, однако они остались добрыми друзьями.

И пятой возлюбленной стала Алена Симон. Девушка увлекла ресторатора своей сфокусированностью и рассудительностью. С ней Савве было интересно и более того, она была его музой.

Ну и новой избранницей и будущей супругой Савелия стала Марина Маричева, о которой увы не так много информации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Савелий Либкин (@savvalibkin)

Ранее, "Телеграф" писал, что в октябре 2020 года Савва Либкин сообщил о закрытии ресторанов "Компот" и "Стейкхауз" на Дерибасовской в Одессе и рассказал, почему принял такое решение.