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Пять лучших женщин, которым он благодарен за все: какими были предыдущие избранницы ресторатора Савелия Либкина

Пять лучших женщин, которым он благодарен за все: какими были предыдущие избранницы ресторатора Савелия Либкина
Обновлено 17:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram

20 марта известный украинский ресторатор, знаток одесской культуры 59-лентий Савелий Либкин объявил о своей помолвке с его возлюбленной Мариной Маричевой. На своей странице в Инстаграм мужчина сообщил, что девушка ответила согласием на его предложение стать его супругой.

Стоит отметить, что в жизни Савелия Марина десятая женщина, если посчитать вместе с его четырьмя дочками. Если учитывать, только отношения, то перед новой избранницей у Либкина было 5 романов,  из которых с двумя женщинами он был в браке. 

Что известно о предыдущих женщинах ресторатора: 

Первую супругу ресторатора звали Риммой. На ней Либкин женился в 1985 году. На момент, когда их отношения начинались ему был 21 год, а Римме — лет 18. Вместе они начинали свой бизнес. Римма подарила Савелию дочь Юлию. Расстались Савва и Римма потому, что их отношения переросли в больше рабочие, чем семейные. 

Старшая дочь Юля сначала училась в Лондоне, а после перебралась в Токио, где и вышла замуж.

Вторая женщина в судьбе Либкина - Елена. С ней он познакомился на работе, девушка помогала Савве с подбором кадров. Либкин признается, что когда она вошла, он потерял голову от ее безумных зеленых шорт. "У нас была большая любовь. Целый год свиданий и страсти" - вспоминает ресторатор.

Елена подарила Либкину еще одну дочь - Николь. 

Третьей любовью, и второй женой Савелия стала Лилия. С ней ресторатор познакомился, когда приехал в магазин подбирать кухню, где Лиля работала менеджером-консультантом. Их отношения развивались стремительно. Свадьбу они не играли, просто расписались. Увы, но в браке пара прожила пять лет. За это время Лилия подарила супругу еще двух дочерей - Софию и Мию.

После Лилии в жизни Саввы появилась Настя, а точнее украинская телеведущая Анастасия Даугуле. "У нас были три сумасшедших года еженедельных свиданий" - вспоминает Либкин.  Несмотря на то, что их отношения закончились, однако они остались добрыми друзьями.

И пятой возлюбленной стала Алена Симон. Девушка увлекла ресторатора своей сфокусированностью и рассудительностью. С ней Савве было интересно и более того, она была его музой. 

Ну и новой избранницей и будущей супругой Савелия стала Марина Маричева, о которой увы не так много информации.

 
 
 
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Публикация от Савелий Либкин (@savvalibkin)

Ранее, "Телеграф" писал, что в октябре 2020 года Савва Либкин сообщил о закрытии ресторанов "Компот" и "Стейкхауз" на Дерибасовской в Одессе и рассказал, почему принял такое решение. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Женитьба, Ресторатор, Савва Либкин, Савелий Либкин.
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