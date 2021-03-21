Скачать
Воскресенье, 21.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
За решение СНБО заплатит каждый украинец: озвучен прогноз по будущему "Мотор Сичи"
За решение СНБО заплатит каждый украинец: озвучен прогноз по будущему "Мотор Сичи"
Харьковщина вырывается в лидеры по числу новых случаев коронавируса: статистика на 21 марта
Харьковщина вырывается в лидеры по числу новых случаев коронавируса: статистика на 21 марта
Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)
Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)
"В последний раз такая дичь была в Донецке в 2014-м": сеть обсуждает погромы возле Офиса Зеленского
"В последний раз такая дичь была в Донецке в 2014-м": сеть обсуждает погромы возле Офиса Зеленского

59-летний ресторатор Савелий Либкин женится: что известно о его избраннице

59-летний ресторатор Савелий Либкин женится: что известно о его избраннице
Обновлено 11:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram Савелия Либкина

Известный украинский ресторатор, знаток одесской культуры Савелий Либкин объявил о помолвке с Мариной Маричевой.

Совместным черно-белым фото с молодой невестой мужчина поделился на своей странице в Инстаграме.

"За ценности нужно платить": ведущий "Говорить Україна" планирует приобрести целый самолет

"Она сказала "да"...", - написал Либкин в посте.

59-летний ресторатор признался, что всегда считал, будто брак ему не подходит, но встретив "своего" человека, который разделяет его взгляды и стремления, "человека, с которым легко и на солнечных островах, и в заснеженном городе. Человека, который мне по-настоящему близок", сделать этот шаг было очень просто.

"Мы просто пошли в ЗАГС и просто написали заявление. Не будет никаких громких церемоний, танцев до утра и водки в туфельке невесты. Мы просто будем вместе, и это начало прекрасной и удивительной истории", - поделился с подписчиками Либкин.

Беременная жена Никиты Добрынина попала в больницу: что с ней произошло и как себя чувствует (фото, видео)

О Марине Маричевой известно не много. Родилась девушка 1 декабря 1993 года.

На ее личной странице в Инстаграме указано, что она является автором книги "Маленькое волшебное путешествие. Места. Люди. Замки.", продюсером и редактором МИУ продакшн, а также координатором благотворительного фонда "Жизнелюб".

Сам Либкин о личной жизни говорит мало. Известно, что ресторатор является отцом для четырех дочерей: 34-летней Юлии, 21-летней Николь, 13-летней Софи и 9-летней Мии.

Добавим, что Савелий Либкин является автором кулинарного бестселлера "Моя одесская кухня".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 163

Все по теме:

Савелий Либкин, Марина Маричева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
02 У Авакова объяснили, почему не мешали сторонникам Стерненко громить Офис Зеленского
03 Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)
04 В Португалии вратарь забил курьезный гол с 90 метров (видео)
05 Заробитчан все меньше волнует война и Украина (свежий опрос)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
После акции возле Офиса президента задержан Влад Сорд: что о нем известно
После акции возле Офиса президента задержан Влад Сорд: что о нем известно
Вместо живописного озера теперь лужа: военный показал фото из Крыма
Вместо живописного озера теперь лужа: военный показал фото из Крыма
Пациенты меньше страдают нарушением сна и неврологическими расстройствами: врач подметил, как изменился коронавирус в Украине
Пациенты меньше страдают нарушением сна и неврологическими расстройствами: врач подметил, как изменился коронавирус в Украине
59-летний ресторатор Савелий Либкин женится: что известно о его избраннице
59-летний ресторатор Савелий Либкин женится: что известно о его избраннице
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь