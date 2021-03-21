59-летний ресторатор Савелий Либкин женится: что известно о его избраннице

Известный украинский ресторатор, знаток одесской культуры Савелий Либкин объявил о помолвке с Мариной Маричевой.
Совместным черно-белым фото с молодой невестой мужчина поделился на своей странице в Инстаграме.
"Она сказала "да"...", - написал Либкин в посте.
59-летний ресторатор признался, что всегда считал, будто брак ему не подходит, но встретив "своего" человека, который разделяет его взгляды и стремления, "человека, с которым легко и на солнечных островах, и в заснеженном городе. Человека, который мне по-настоящему близок", сделать этот шаг было очень просто.
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"Мы просто пошли в ЗАГС и просто написали заявление. Не будет никаких громких церемоний, танцев до утра и водки в туфельке невесты. Мы просто будем вместе, и это начало прекрасной и удивительной истории", - поделился с подписчиками Либкин.
О Марине Маричевой известно не много. Родилась девушка 1 декабря 1993 года.
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На ее личной странице в Инстаграме указано, что она является автором книги "Маленькое волшебное путешествие. Места. Люди. Замки.", продюсером и редактором МИУ продакшн, а также координатором благотворительного фонда "Жизнелюб".
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Сам Либкин о личной жизни говорит мало. Известно, что ресторатор является отцом для четырех дочерей: 34-летней Юлии, 21-летней Николь, 13-летней Софи и 9-летней Мии.
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Добавим, что Савелий Либкин является автором кулинарного бестселлера "Моя одесская кухня".