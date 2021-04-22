Опять входим в образ капусты: на Украину надвигается новое похолодание

С пятницы 23 апреля в Украине слегка похолодает.
В своем прогнозе погоды об этом говорит Наталья Диденко.
Холодный фронт принесет с собой дожди и местами с грозой.
Ветер будет сильным и порывистым.
"Киевлянам 23 апреля снова входить в образ капусты - кофты, флисы, куртки, колготки 100 ден, шарфы и даже шапки", - посоветовала синоптик.
Поскольку похолодание будет не единственным, чем удивит погода в эти дни, замерзнет не только земля, но и воздух, который остынет до 0 - 4 градусов тепла.
Морозные ночи будут в Украине до вторника 27 апреля.
Напомним, что ранее синоптики дали прогноз погоды в стране до конца недели.