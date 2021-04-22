Опять входим в образ капусты: на Украину надвигается новое похолодание

С пятницы 23 апреля в Украине слегка похолодает.

В своем прогнозе погоды об этом говорит Наталья Диденко.

Холодный фронт принесет с собой дожди и местами с грозой.

Ветер будет сильным и порывистым.

"Киевлянам 23 апреля снова входить в образ капусты - кофты, флисы, куртки, колготки 100 ден, шарфы и даже шапки", - посоветовала синоптик.

Поскольку похолодание будет не единственным, чем удивит погода в эти дни, замерзнет не только земля, но и воздух, который остынет до 0 - 4 градусов тепла.

Морозные ночи будут в Украине до вторника 27 апреля.

Напомним, что ранее синоптики дали прогноз погоды в стране до конца недели.