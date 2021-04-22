Путин продолжает игру: приказ Шойгу об отводе войск от границ бурно обсуждают в сети

В Сети бурно обсуждают приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу о возврате военного контингента обратно в части с "южных рубежей" России. Впрочем, данной новости спешат радоваться отнюдь не все украинцы, ведь многие убеждены, что президент РФ Владимир Путин продолжает игру.

Так, известный журналист и общественный деятель Андрей Клименко на своей странице в "Фейсбук" пишет, что ему трудно понять облегчение украинцев после слов Шойгу.

"РФ имеет огромный исторический опыт техники и практики дезинформации. Цель в данном случае - усыпить бдительность цивилизованного мира, который беспрецедентно среагировал... Ну, и украинскую тоже, - пишет Клименко. - Еще никто никого никуда не отводил. И процесс это длительный и предполагает демонстрации. Посмотрим, что скажут разведки - и украинские, и иностранные относительно того, кого отводят - войска или пустые вагоны".

Украинский политолог Виктор Таран считает, что слова Шойгу - безусловно, отличная новость для нашей страны, однако есть "но".

"Объявить об отводе армии и осуществить полноценный отвод армии это разные вещи. Напомню, Россия пять раз объявляла о выводе войск из Сирии. Но ее военный контингент и в дальнейшем продолжает там оставаться", - пишет политолог.

А вот правозащитник Сергей Наумович полагает, что мы выиграли время для модернизации армии, союза с НАТО и "подготовки к будущим бряцаниям оружием".

Напомним, Шойгу заподозрили в том, что военная техника может остаться на границе с Украиной в Воронежской области.