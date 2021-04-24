Какой праздник 24 апреля: народные приметы и запреты

В субботу, 24 апреля, почитается память святого мученика Антипа Пергамского, епископа. Также наступает православный праздник - Лазарева суббота.

Антип был учеником Иоанна Богослова, одного из двенадцати апостолов. Позже был назначен епископом Пергамской церкви. По преданию, язычники принуждали Антипа прекратить христианские проповеди, но тот отказался продолжать делать это, за что его бросили в раскаленную печь для жертвоприношений в виде медного вола в храме Артемиды. Тело епископа было тайно погребено, а в V веке над его могилой был построен храм.

Также этот день назывался Водогоном, поскольку говорили, что 24 апреля "воды открываются": "Антип очищает реки ото льда"; "Антип воду распустил".

Кроме этого, за день до Вербного воскресенья отмечается Лазарева суббота. Согласно верованию, Спаситель воскресил его на четвертый день после смерти, чтобы показать: каждый, кто верует, может ожить.

Народные приметы 24 апреля

На рассвете небо красное - вся весна будет ненастной.

Лед на реках 24 апреля еще не растаял - лето будет холодным.

Воды на реке не вскрылись до сих пор - верная примета того, что лето будет плохим и неурожайным.

Если верба распушилась, значит, зима ушла и больше не вернется.

Родившимся 24 апреля следует носить корунд.

Что запрещено делать 24 апреля

Нежелательно в этот день пить сырую воду, чтобы не обрести проблем со здоровьем.

Нельзя ругать детей - ангел-хранитель ребенка накажет родителей.

Запрещено делать тяжелую работу.

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