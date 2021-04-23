"Это ошибка Партии регионов... Придурок": Гончаренко покинул ток-шоу после оскорблений Шуфрича (видео)

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко покинул ток-шоу после оскорблений от нардепа "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича.

Перепалка произошла в эфире телеканала "НАШ", который связывают с главой партии "НАШИ" Евгением Мураевым.

Как видно на видео, сначала Шуфрич назвал Гончаренко "ошибкой Партии регионов", а затем "придурком". После этого нардепы, не взирая на призывы ведущих успокоиться, вступили в словесную перепалку.

Закончилось это тем, что Гончаренко покинул студию, а ведущие принесли извинения зрителям.

Как сообщалось ранее, после запрета вещания в Украине "каналов Медведчука", телеканал "НАШ" увеличил аудиторию более чем в три раза.

При этом канал неоднократно попадал в неприятные ситуации. Например, в феврале Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания провел внеплановую проверку деятельности из-за пропагандистских высказываний бывшего премьера Николая Азарова.