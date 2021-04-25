Заболевших COVID-19 в Украине за сутки снова больше, чем выздоровевших: свежая статистика

В Украине, на утро воскресенья, 25 апреля, количество заболевших коронавирусом снова превысило число выздоровевших за сутки. До этого в стране, начиная с 19 апреля, наблюдалась позитивная динамика по пациентам с COVID-19.

Свежие данные озвучил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

По его информации за сутки в стране зафиксировано 7 930 новых случаев воронавируса. В их числе 331 ребенок и 98 медиков. Выздоровело за этот период 6 574 человека. Умерло 231.

Также были госпитализированы 3 688 украинца.

Осуществлено тестирований за сутки - 54 270 (в том числе методом ПЦР - 26 432, методом ИФА - 6 316, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 522).

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях", - отметил чиновник

Всего же с начала пандемии в Украине:

заболело - 2 025 271 человек;

выздоровели - 1 572 528 лица;

летальных исходов - 42 323;

проведения ПЦР-тестов - 9 240 911;

вакцинировано -526 916;

Напомним, в воскресенья, 25 апреля, Одесса и Одесская область лишились статуса территории "красной зоны" в связи с коронавирусом. Теперь они находятся в "желтой зоне" карантина.