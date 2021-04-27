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Какой праздник 27 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 27 апреля: народные приметы и запреты
00:03 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

27 апреля православная церковь почитает святителя Мартина Исповедника, папу Римского. В народном календаре дата получила название Мартын-лисогон.

Мартин Исповедник родился в VII веке в умбрийском городе Тудертума. Сначала был дипломатическим представителем Папы Римского, а после и сам стал им. Во время своего "правления" осуждал монофелитство, чем разгневал императора Константа II. Тот приказал убить Мартина. Однако убийца не смог этого сделать, ведь только приблизившись к святому тут же ослеп. Позже Мартина сослали в Херсонес Таврический, где он и умер. 

В народе считали, что именно в этот день лисы оставляют старые норы и роют новые. Поэтому Мартина и прозвали лисогоном. 

Также, в народе верили, что Мартын дает начало первым грозам.

В 2021 году на 27 апреля припадает Великий вторник. В этот день христиане вспоминают притчи о Втором пришествии Христа, десяти девах и о талантах. Хозяйки продолжают подготовку к светлому празднику Пасхи. 

Запреты: 

  • Не стоит стирать одновременно в этот день вещи супруга и супруги.

  • 27 апреля нельзя ругаться, особенно с близкими, излишне веселиться и употреблять спиртное.

  • Не следует в этот день врать или льстить кому-либо.

  • Не рекомендуется давать пустых обещаний. Но это касается лишь заведомо невыполнимых задач. Если есть шанс сдержать слово, то этот запрет не работает.

Народные приметы:

  • Ранний взлет пчел сулит красную весну.

  • Много сока из березы течет – к поздней осени.

  • Если верба зацвела и прилетели ласточки и стрижи, то пришла пора саженцы в садах высаживать.

  • Дождливый день – к хорошей пашне.

  • Увидеть в этот день в небе одинокого журавля – к удаче, пару – к свадьбе, стаю – к приезду желанных гостей.

  • Если ворона кричит, жди неприятностей. Если ворон каркает, жди беды.

Ранее, "Телеграф" писал, что можно и нельзя есть во время Страстной недели.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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