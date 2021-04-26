Госаттестация-2021: Зеленский подписал важный для выпускников закон

Президент Украины Владимир Зеленский освободил выпускников школ и других заведений среднего образования от обязанности проходить государственную аттестацию. Таким образом, он поддержал соответствующую инициативу депутатов Верховной Рады, проголосовавшей за законопроект №5014 13 апреля.

Об этом сообщается на официальном портале главы государства.

Теперь выпускники сами смогут решить, как именно будут оценивать их знания и какой документ подростки получат на руки. Выбор невелик: Внешнее независимое тестирование или Государственная итоговая аттестация.

Таким образом, практически бывших школьников хотят уберечь от риска заразиться COVID-19 и заодно предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.

Также на сайте президента подчеркнули, что все этапы ВНО пройдут в Украине в запланированный срок.

Напомним, год назад, в июне в 2020, Зеленский также разрешил школьникам-выпускникам не проходить государственную аттестацию. Причина та же – сложная ситуация с коронавирусом в Украине.