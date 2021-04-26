В небе зашла розовая луна: впечатляющее зрелище сняли на видео

В небе над Тегераном засняли так называемое "розовое суперлуние".

Прямую трансляцию вел канал 360.

Суперлуние - это полнолуние, которое совпадает с моментом максимального сближения с Землей.

Это второе суперлуние в этом году, предыдущее - "Луну червя" - засняли 28 марта.

А вот апрельское полнолуние называют еще "розовой Луной", но это не потому, что она и вправду окрашивается в розовый цвет. На самом деле она имеет теплый золотистый оттенок.

Свое название она получила из-за цветка флокс, который в это время цветет в Северной Америке.

В небе над Украиной "розовую Луну" будет лучше всего видно 27 апреля в 5:33. Но если вы пропустите зрелище, то не стоит отчаиваться, впереди будет еще "цветочное суперлуние" (26 мая) и "клубничное суперлуние" (24 июня).

Ранее астролог Елена Осипенко рассказала, что такое "розовая Луна", как подготовиться к этому явлению и чего стоит от него ожидать.