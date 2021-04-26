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В небе зашла розовая луна: впечатляющее зрелище сняли на видео

В небе зашла розовая луна: впечатляющее зрелище сняли на видео
Обновлено 22:54 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В небе над Тегераном засняли так называемое "розовое суперлуние". 

Прямую трансляцию вел канал 360. 

Суперлуние - это полнолуние, которое совпадает с моментом максимального сближения с Землей.

Это второе суперлуние в этом году, предыдущее - "Луну червя" - засняли 28 марта

А вот апрельское полнолуние называют еще "розовой Луной", но это не потому, что она и вправду окрашивается в розовый цвет. На самом деле она имеет теплый золотистый оттенок.

Свое название она получила из-за цветка флокс, который в это время цветет в Северной Америке. 

В небе над Украиной "розовую Луну" будет лучше всего видно 27 апреля в 5:33. Но если вы пропустите зрелище, то не стоит отчаиваться, впереди будет еще "цветочное суперлуние" (26 мая) и "клубничное суперлуние" (24 июня). 

Ранее астролог Елена Осипенко рассказала, что такое "розовая Луна", как подготовиться к этому явлению и чего стоит от него ожидать.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 203

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Иран, Полнолуние, Розовая Луна.
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