"Укрзалізниця" всегда будет убыточной": пассажир рассказала о возмутительной ситуации в поездах

В украинских поездах процветает коррупция на местах и несоответствие санитарным нормам. Зарабатывают на этом часто и обычные проводники.

Об этом на своей странице в facebook написала общественный активист Наталья Рыбалко.

Девушка провожала маму на поезд №276 Киев-Шостка. По ее словам в мобильном приложении "Укрзалізниця" указала, что в составе поезда половина мест в купе свобода. По факту они все оказались заняты. При этом, проводница на перроне запускала в вагон всех, не спрашивая билетов.

"И люди, похоже, едут не первый раз! Потому что четко знают, что всех возьмут! "Укрзалізниця" всегда будет убыточной, если места будут продаваться не через кассу, а в карман руководителям!", - возмущается Наталья.

Также она рассказала, что никто не контролирует масочный режим в период карантина. Даже сами проводники на перроне Киевского вокзала (Речь идет о железнодорожной станции "Дарница") находятся без масок.

Напомним, датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен самостоятельно помыл окно в купе поезда "Укрзалізниці", на котором ехал.