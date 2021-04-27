США передали Украине военную помощь на $7,5 миллиона (фото)

Во вторник, 27 апреля, Соединенные Штаты Америки передали на нужды Вооруженных сил Украины оборудования и снаряжения на 7,85 млн долларов (почти 218 миллионов гривен).

Об этом сообщило посольство США в Киеве.

Отмечается, что в новом пакете помощи находятся запасные части и агрегаты для автомобилей, медицинское оборудование, оборудование для связи и коммуникаций, а также тактическое снаряжение.

Всего на оборонные нужды Украины с начала 2014 года США выделили более 2 миллиардов долларов (55,5 млрд гривен).

Как сообщалось ранее, 20 апреля стало известно, что США направят еще 155 миллионов долларов на развитие Украины и улучшение качества жизни украинцев.