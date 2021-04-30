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Авиакатастрофа Ан-26 в Чугуеве: прокуратура объявила о подозрении двум командирам и депутату

Авиакатастрофа Ан-26 в Чугуеве: прокуратура объявила о подозрении двум командирам и депутату
Обновлено 19:58 Сегодня Телеграф Фото: ОГП

Еще троим военным чиновникам объявлено о подозрении по делу о крушении самолета АН-26 возле Чугуева в сентябре прошлого года. В авиакатастрофе тогда погибли 26 военных. 

Об это сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора

Подозрения в нарушении правил подготовки и проведению полетов и ненадлежащем отношении ко службе (ст 416 и ч.3 ст.425) были вручены двум заместителя командира воинской части А4104. 

Помимо них, подозрение в ненадлежащем отношении ко службе получил тогдашний начальник Харьковского национального университета ВС им. Кожедуба, а ныне депутат Харьковского облсовета. 

Также дополнительные подозрения были вручены Командующему ВС ВСУ, бывшему руководителю воинской части А4104 и бывшему руководителю управления полетами на аэродроме "Чугуев". 

В сообщении указывается, что досудебное расследование по делу планируют завершить в мае 2021 года. 

Как сообщалось ранее, 25 сентября разбился Ан-26Ш с двумя десятками курсантов.

Позже было установлено, что причиной авиакатастрофы стали технические неполадки, а также человеческий фактор вместе с системными серьезными нарушениями в правилах безопасности полетов.

В конце декабря 2020 года суд отпустил командующего Воздушных сил ВСУ под личное обязательство, а руководителя полетов воинской части А-4104 в Чугуеве взяли под стражу.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Авиакатастрофа, Харьковская область, Чугуев, Ан-26.
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