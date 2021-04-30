Авиакатастрофа Ан-26 в Чугуеве: прокуратура объявила о подозрении двум командирам и депутату

Еще троим военным чиновникам объявлено о подозрении по делу о крушении самолета АН-26 возле Чугуева в сентябре прошлого года. В авиакатастрофе тогда погибли 26 военных.

Об это сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Подозрения в нарушении правил подготовки и проведению полетов и ненадлежащем отношении ко службе (ст 416 и ч.3 ст.425) были вручены двум заместителя командира воинской части А4104.

Помимо них, подозрение в ненадлежащем отношении ко службе получил тогдашний начальник Харьковского национального университета ВС им. Кожедуба, а ныне депутат Харьковского облсовета.

Также дополнительные подозрения были вручены Командующему ВС ВСУ, бывшему руководителю воинской части А4104 и бывшему руководителю управления полетами на аэродроме "Чугуев".

В сообщении указывается, что досудебное расследование по делу планируют завершить в мае 2021 года.

Как сообщалось ранее, 25 сентября разбился Ан-26Ш с двумя десятками курсантов.

Позже было установлено, что причиной авиакатастрофы стали технические неполадки, а также человеческий фактор вместе с системными серьезными нарушениями в правилах безопасности полетов.

В конце декабря 2020 года суд отпустил командующего Воздушных сил ВСУ под личное обязательство, а руководителя полетов воинской части А-4104 в Чугуеве взяли под стражу.