Схождение Благодатного огня: как проходит церемония (видео)

В последний день поста, в Великую субботу, 1 мая, в храме Воскресения Христова в Иерусалиме состоится схождение Благодатного огня, которое в этом году, как и в прошлом году, пройдет в условиях карантина. Поэтому большинство верующих могут наблюдать действо онлайн.

Схождение Благодатного огня само по себе представляет символ воскрешения Иисуса Христа, что является материальным подтверждением присутствия Спасителя.

Как все происходит?

Этот процесс может длиться как считанные минуты, так и часы. Накануне Кувуклию храма Гроба Господня запечатывают. После этого ключ от нее отдают на хранение мусульманской семье. На следующий день часовню на территории святыни трижды обходят Крестным ходом. Священнослужители заходят в помещение в одних подрясниках. Потом вход за ними запечатывается и начинается общая молитва. Когда Благодатный огонь сходит, патриарх Иерусалима выносит из Кувуклии 33 свечи. Их количество соответствует возрасту Господа до его распятия и воскрешения.

Благодатный огонь в Украине

Вечером в субботу Благодатный огонь доставляют в Украину. Традиционно его везут в Свято-Воскресенский храм, откуда огонь распространяют по храмам всей Украины.

Как сообщал "Телеграф", 1 мая также отмечается народный праздник - Кузьма Огородник.