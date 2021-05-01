В Украине снизилось число новых случаев коронавируса, но увеличилась летальность: свежие данные

В украинских центрах тестирования за последний день зарегистрировали 8549 человек с "короной".

Об этом 1 мая в отчете сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно данным Минздрава за сутки:

в больницу попали 3 051 украинец,

351 человек умер,

14 956 пациентов побороли болезнь,

83 336 людей прошли ковид-тест.

С начала пандемии в стране "корону" подхватили более 2-х миллионов граждан, умерли от нее более 44,4 тысячи человек, а выздороветь удалось только 1,6 миллионам.

За прошедшие 24 часа в стране больше всего подхвативших болезнь:

в Днепропетровской области 745 человек,

730 украинцев заболели на Харьковщине,

в Киеве 671 житель подхватил "корону",

570 людей в Донецкой области заразились COVID,

в Черкасской области 537 граждан получили положительный ковид-тест.

С момента старта вакцинации в стране ее прошли более 752 тысяч украинцев.

Напомним, что ранее 30 апреля в Украину прибыла новая партия в 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Coronavac китайского производителя Sinovac.