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Суббота, 01.05.2021
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В Украине снизилось число новых случаев коронавируса, но увеличилась летальность: свежие данные
08:36 Сегодня Телеграф

В украинских центрах тестирования за последний день зарегистрировали 8549 человек с "короной".

Об этом 1 мая в отчете сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно данным Минздрава за сутки:

  • в больницу попали 3 051 украинец,
  • 351 человек умер,
  • 14 956 пациентов побороли болезнь,
  • 83 336 людей прошли ковид-тест.

С начала пандемии в стране "корону" подхватили более 2-х миллионов граждан, умерли от нее более 44,4 тысячи человек, а выздороветь удалось только 1,6 миллионам.

За прошедшие 24 часа в стране больше всего подхвативших болезнь:

  • в Днепропетровской области 745 человек,
  • 730 украинцев заболели на Харьковщине,
  • в Киеве 671 житель подхватил "корону",
  • 570 людей в Донецкой области заразились COVID,
  • в Черкасской области 537 граждан получили положительный ковид-тест.

С момента старта вакцинации в стране ее прошли более 752 тысяч украинцев.

Напомним, что ранее 30 апреля в Украину прибыла новая партия в 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Coronavac китайского производителя Sinovac. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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