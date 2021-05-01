В Украине снизилось число новых случаев коронавируса, но увеличилась летальность: свежие данные

В украинских центрах тестирования за последний день зарегистрировали 8549 человек с "короной".
Об этом 1 мая в отчете сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Согласно данным Минздрава за сутки:
С начала пандемии в стране "корону" подхватили более 2-х миллионов граждан, умерли от нее более 44,4 тысячи человек, а выздороветь удалось только 1,6 миллионам.
За прошедшие 24 часа в стране больше всего подхвативших болезнь:
С момента старта вакцинации в стране ее прошли более 752 тысяч украинцев.
Напомним, что ранее 30 апреля в Украину прибыла новая партия в 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Coronavac китайского производителя Sinovac.