В Украину доставили полмиллиона доз вакцины CoronaVac: что известно о китайском лекарстве

В Украину прибыла новая партия в 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Coronavac китайского производителя Sinovac.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Несмотря на дефицит вакцин в мире, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить граждан Украины вакцинами", - заявил он.

Всего Украина законтрактовала 1,915 млн доз вакцины Coronavac. По словам Степанова, ожидается, что новые партии будут поступать в страну каждую неделю.

Первую партию вакцины Sinovac в 200 тысяч доз привезли в Украину еще в конце марта, однако начали ее применять лишь 13 апреля.

При этом, испытания в разных странах мира показали разную эффективность средства: в Чили она показала 67% эффективности в предотвращения инфицирования, в Бразилии - 50%, в Индонезии - 65%, а в Турции - 83,5%.

Препарат производится на мощностях Sinovac Biotech - крупнейшей компании по производству вакцин в Китае.

Вакцина сертифицирована в программе помощи бедным странам COVAX, которая действует в 69 странах мира. Помимо того, еще 43 страны закупают ее на коммерческой основе, среди них Турция, Бразилия, ОАЭ и другие. Примечательно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вакцинировался средством Coronavac еще в январе этого года.

Также нею вакцинировались президент Уругвая Луис Лакалье Поу и вице-президент Бразилии Гамильтон Мурао. В Украине нею вакцинировалась генпрокурор Ирина Венедиктова и ее заместители.

Более детально о том, что из себя представляет препарат Sinovac можно прочитать в соответствующем материале "Телеграфа" по этой ссылке.