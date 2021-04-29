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Четверг, 29.04.2021
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Спустя месяц в Украину отправляют вторую партию китайских вакцин от коронавируса

Спустя месяц в Украину отправляют вторую партию китайских вакцин от коронавируса
Обновлено 22:06 Сегодня Телеграф

Поздним вечером в четверг, 29 апреля, компания Sinоvac дала "добро" на отправку очередной партии вакцины CoronaVac.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"Завтра вечером (30 апреля, - Авт.) в Киев прилетят 500 тысяч доз из нашего контракта на 1,9 миллиона доз", - написал он.

Отметим, что поставку второй партии китайской вакцины CoronaVac президент Владимир Зеленский обещал еще 27 марта, По его словам, поставка планируется "в ближайшие недели".

"Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки ею получили президент Эрдоган и патриарх Варфоломей", - рассказывал тогда Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что эффективность вакцины Sinovac выше 70%.

Первая партия из заказанных Украиной 1 915 000 вакцин "CoronaVac" была отправлена самолетом 25 марта.

 

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Китай, Вакцины, Коронавирус, Covid-19, Sinоvac CoronaVac.
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