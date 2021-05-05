Скачать
Среда, 05.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Новая политсила Ахметова: почему олигарх может запустить "Партию регионов v.2.0" именно сейчас
Новая политсила Ахметова: почему олигарх может запустить "Партию регионов v.2.0" именно сейчас
Политика Зеленского дала сбой: что показал отказ ЦИК признавать Вирастюка нардепом
Политика Зеленского дала сбой: что показал отказ ЦИК признавать Вирастюка нардепом
Офшоры Порошенко: адвокат рассказал, во что может вылиться резонансное расследование
Офшоры Порошенко: адвокат рассказал, во что может вылиться резонансное расследование
Отрывались по полной: появилось видео вечеринки в Турции, после которой украинок задержали за голые фото
Отрывались по полной: появилось видео вечеринки в Турции, после которой украинок задержали за голые фото

В Украине планируют повысить цены на алкоголь: насколько подорожают водка и коньяк

В Украине планируют повысить цены на алкоголь: насколько подорожают водка и коньяк
Обновлено 19:51 Сегодня Телеграф

В Украине планируют поднять цены на некоторые виды алкоголя.

Соответствующий проект постановления Кабмина обнародован на сайте правительства.

Так, цены взлетят на:

  • водку и ликеро-водочные изделия на 6,2%;
  • виски, ром и джин – на 5,9%;
  • коньяк - 5,5%.

Известно, что минимальная цена оптовой реализации 1 литра 100%-ного спирта, который используют для производства водки после подорожания составит 362 грн., а розничной - 475 грн.

Кроме того, минимальную оптовую цену на виски, ром и джин планируется установить на уровне 721 грн. (розничную – 948 грн.), коньяк "три звезды" – 516 грн. (677 грн.), коньяк "четыре звезды" – 560 грн (735 грн), коньяк «пять звезд» – 608 грн. (799 грн.).

В Минэкономики прогнозируют, что рост минимальных цен на указанные виды алкоголя приведет к росту поступлений в государственный и местный бюджеты на 300 млн грн.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что от 8 до 12 гривен больше за пачку сигарет придется платить украинцам в этом году. И тенденция к подорожанию сохранится и в последующие годы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 178

Все по теме:

Украина, Цены, Подорожание, Подорожание алкоголя.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина готовит "колоссальный имиджевый удар по России" из-за Крыма: что известно
02 Главарь "ДНР" дал зеленый свет смертной казни боевиков, "небрежно" воюющих против Украины
03 Дело придется отложить: Чехия заговорила о прекращении расследования против России
04 Техническая вода уже есть: оккупанты Крыма назвали сроки бурения скважин под Азовским морем
05 Итоги дня 4 мая: проблемы у "Северного потока 2", скандал с Бастой в Киеве и "разоблачение" Ивангая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шестеро нападавших вломились во двор к ветерану АТО: подробности смертельных разборок на Тернопольщине
Шестеро нападавших вломились во двор к ветерану АТО: подробности смертельных разборок на Тернопольщине
Распиаренный Зеленским Вирастюк не получил мандат нардепа в Раде: как это случилось
Распиаренный Зеленским Вирастюк не получил мандат нардепа в Раде: как это случилось
Стало известно, почему незаконно бывавшие в Крыму россияне пытаются попасть в Украину
Стало известно, почему незаконно бывавшие в Крыму россияне пытаются попасть в Украину
Жителей Крыма заставят заплатить долги украинским банкам: что об этом известно
Жителей Крыма заставят заплатить долги украинским банкам: что об этом известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь