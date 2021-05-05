В Украине планируют повысить цены на алкоголь: насколько подорожают водка и коньяк

В Украине планируют поднять цены на некоторые виды алкоголя.

Соответствующий проект постановления Кабмина обнародован на сайте правительства.

Так, цены взлетят на:

водку и ликеро-водочные изделия на 6,2%;

виски, ром и джин – на 5,9%;

коньяк - 5,5%.

Известно, что минимальная цена оптовой реализации 1 литра 100%-ного спирта, который используют для производства водки после подорожания составит 362 грн., а розничной - 475 грн.

Кроме того, минимальную оптовую цену на виски, ром и джин планируется установить на уровне 721 грн. (розничную – 948 грн.), коньяк "три звезды" – 516 грн. (677 грн.), коньяк "четыре звезды" – 560 грн (735 грн), коньяк «пять звезд» – 608 грн. (799 грн.).

В Минэкономики прогнозируют, что рост минимальных цен на указанные виды алкоголя приведет к росту поступлений в государственный и местный бюджеты на 300 млн грн.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что от 8 до 12 гривен больше за пачку сигарет придется платить украинцам в этом году. И тенденция к подорожанию сохранится и в последующие годы.