Декретный отпуск для мужчин: Зеленский принял важное решение

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет возможности уходить в декретный отпуск не только матерям, но и отцам. При этом вводится важная "привилегия".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком № 1401-IX".

Теперь находится в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет может не только мать, но и отец.

Кроме того, вводится новый вид отпуска – отпуск на 14 дней, который остается оплачиваемым за счет работодателя. При этом он может предоставляться:

мужчине, жена которого родила ребенка;

отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;

бабушке или деду, или другому родственнику, который непосредственно занимается уходом за ребенком, если мать или отец ребенка является матерью-одиночкой (отцом-одиночкой).

Как сообщал Телеграф, украинцы, достигшие 14-летнего возраста, теперь могут изменить не только имя-фамилию, а и свое отчество.