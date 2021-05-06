Декретный отпуск для мужчин: Зеленский принял важное решение

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет возможности уходить в декретный отпуск не только матерям, но и отцам. При этом вводится важная "привилегия".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком № 1401-IX".
Теперь находится в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет может не только мать, но и отец.
Кроме того, вводится новый вид отпуска – отпуск на 14 дней, который остается оплачиваемым за счет работодателя. При этом он может предоставляться:
Как сообщал Телеграф, украинцы, достигшие 14-летнего возраста, теперь могут изменить не только имя-фамилию, а и свое отчество.