И все равно поверят: сеть насмешил ляп пропагандистов Путина с сюжетом про 2 мая в Одессе

В РосСМИ запустили ролик, посвященный событиям 2 мая 2014 года, когда десятки людей погибли в Доме профсоюзов, но допустили ляп в видеоряде.

На этот промах указал активист Сергей Стерненко.

"Российская пропаганда, такая российская", - написал он.

В сюжете говорится о том, как "украинские националисты закидали здание зажигательной смесью", но на кадрах показано, как стоящий на крыше человек, бросает бутылку вниз, в толпу проукраинских активистов.

Пользователи сети такой промах пропагандистов тоже оценили, но усомнились в том, что кто-то будет всматриваться в видеоряд.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин презентовал новую вакцину от коронавируса и сравнил ее с автоматом Калашникова, чем вверг сеть в ступор.