Меньше смертей и госпитализаций: статистика по коронавирусу в Украине на 8 мая

На утро субботы, 8 мая, в Украине зафиксировано 8710 новых случаев коронавируса, что на 306 случаев больше, чем сутки раньше. В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

Также за минувшие сутки

госпитализировано - 2544 человека;

летальных случаев - 370;

выздоровели - 19408 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 87 641 (в том числе методом ПЦР - 39126, методом ИФА - 14791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33724).

За все время пандемии в Украине

заболело - 2114138 человек;

выздоровели - 1750570 человек;

летальных исходов - 46 200;

проведения ПЦР-тестов - 9633983.

Как сообщал "Телеграф", ранее Степанов заявлял, что Украина справилась с третьей волной пандемии.