Никто не заставит: российский ветеран удивил заявлением о войне против Украины

Ветеран войны в Афганистане, Чечне и на Северном Кавказе, россиянин Сергей Гуляев, последовательно выступающий против войны на Донбассе и опубликовавший манифест против войны с Украиной, рассказал о причинах своей, побудивший его к этому.

Об этом Гуляев рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 7 мая, вечером.

"Я последовательно выступаю против войны на Донбассе. С 1 марта 2014 года я ходил на несанкционированный митинг, когда Сенат России разрешил вводить войска в Украину. Я был участником всех маршей мира против войны в Украине", - сказал ветеран.

Говоря об опубликованном им манифесте, Гуляев рассказал, что его причиной стала, в том числе, личная трагедия: у его друга-"афганца" из Украины Андрея Гаврилюка при защите Донецкого аэропорта погиб сын-"киборг".

"На одной из наших встреч, которая проходила в Могилеве, я его не узнал. Осталась одна оболочка от человека. Мне сказали, что его единственный сын, который был "киборгом", погиб. Мы с ним проговорили всю ночь, и меня до слез тронула эта история. После этого я с Украиной вообще не буду воевать. Это выше моих сил и представлений", - сказал Гуляев.

При этом он подчеркнул: "Меня и моих боевых товарищей, большинство которых поддерживали манифест, никто не заставит (воевать против Украины – ред.)".

Также Гуляев согласился, что Российская Федерация оккупировала Крым.

Включение Гуляева в эфир начинается с 36 минуты:

Посмотревший телепередачу ветеран войны на Донбассе, общественный деятель Павел Тука назвал эфир уникальным:

Манифест, о котором идет речь, был опубликован Гуляевым на его странице в соцсети Facebook 14 апреля:

Как сообщалось, 10 апреля в Москве на акцию против войны с Украиной вышли 12 человек.

Также 12 апреля в Пскове российская преподавательница Ирина Милютина вышла одна на протест с лозунгом на плакате: "Нет войне, Россия и Украина не враги".