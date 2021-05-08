"Никогда снова": Зеленский записал обращение ко Дню памяти и примирения (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеообращение в честь Дня памяти и примирения.

Соответствующий ролик был обнародован в его телеграм-канале.

"Сегодня, в День памяти и примирения, мы преклоняемся перед всеми, кто защищал от нацизма родную украинскую землю, защищал мир, перед всеми, кто погиб в годы Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее, 8 мая, Зеленский вместе с послами ЕС и G7 побывал в Луганской области, где посетил мемориал "Украина - освободителям" и почтил память погибших во Второй мировой войне.





Как сообщалось ранее, в Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения с целью чествования памяти всех жертв Второй мировой войны.

Также напомним, что Украинский институт нацпамяти представил новый видеоролик, созданный в рамках видеопроекта "Война и миф".