Большую часть Украины в ближайшие ночи будут сковывать заморозки - прогноз на 9 и 10 мая

В ночь на воскресенье, 9 мая, заморозки на почве ожидаются почти по всей Украины: в западных, северных, центральных областях и даже где-то в южных областях.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Facebook украинский синоптик Наталка Диденко в субботу, 8 мая.

При этом она отметила, что на востоке страны еще задержится облачность, поэтому там заморозки менее вероятны.

"Как вы уже поняли, ночью – холодяка", - написала Диденко.

Так, ночью в большей части Украины ожидается + 1 + 5 градусов, на юге и востоке + 3 + 8 градусов.

Она отметила, что днем "благодаря визиту антициклона по имени Utine" украинцев ожидает солнечная погода, которая в состоянии прогреть в воскресенье воздух до + 12 + 17 градусов, в западных областях до + 14 + 19 градусов.

"Но все равно, выбираясь завтра на свежий воздух, одевайтесь тепло. Лучше потом расстегнуться или снять эти нелепые платки и шапки на фоне деревьев, которые не только цветут, а даже некоторые отцветают", - предупредила синоптик.

Дождя 9 мая не будет в большинстве областей Украины, будет солнце, только в восточных областях атмосферный фронт еще "черкнет хвостом и подкинет периодические осадки". Но в течение дня дождь покинет и восточную часть.

Вместе с тем, сильный северо-западный ветер в воскресенье ожидается в восточных , центральных и южных областях Украины.

"И - это я уже цепляюсь - но маленькая точка влажности зависает над Киевщиной и Черкасщиной. Поэтому на всякий случай предупреждаю о какой-то странном дождь, который может завтра там случиться ненадолго, в отдельных районах Киевской и Черкасской областей, малый, но все же ...", - пишет Диденко.

В Киеве в воскресенье ночь ожидается холодной: + 2 + 5 градусов, в окрестностях возможны заморозки на почве. Днем потеплеет до +13, +14 градусов.

Сильного ветра в Киеве 9 мая не ожидается.

(карта Укргидрометцентра)

Ночь на понедельник, 10 мая, также обещает в Украине местами заморозки, "поэтому подождите до дня понедельника выносить или сажать цветы на открытые террасы", предупреждает синоптмик.

Днем 10-11 мая в Украине потеплеет до +15 + 22 градусов, на Востоке еще будет свежо, + 11 + 16 градусов.

(карта Укргидрометцентра)

Как сообщалось, в Украине в субботу, 8 мая, выпал снег.