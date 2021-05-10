Какой праздник 10 мая: народные приметы и запреты

В понедельник, 10 мая, почитается память апостола от 70-ти Симеона Иерусалимского, сродника Господнего по плоти, епископа.

Симеон Иерусалимский проповедовал христианскую веру. Был избран на место епископа Иерусалимского. Во время правления гонителя христиан императора Траяна (98-117), Симеон был схвачен язычниками, а позже его распяли на кресте.

Считалось, что 10 мая нечистая сила выбирается на свет божий, тянется к жилью человека, к хлеву. Поэтому было принято возвращаться с полей "пятами назад", чтобы не принести с собой злых духов.

Народные приметы 10 мая

Если облака быстро по небу бегут - значит, нужно ожидать достаточно продолжительного ненастья.

Кричит сова - в ближайшие дни похолодает.

По утрам трава сухая - примета к тому, что вечером надо ждать дождя.

Вечером в низинах появился туман - скоро плохая погода закончится, и наступит потепление.

Родившиеся 10 мая рано женятся, рано детей заводят, рано на ноги встают. Носить им следует горный хрусталь или черный агат.

Что запрещено делать 10 мая

Нежелательно принимать дома незнакомых людей. Так можно впустить в свой дом нечистую силу.

Чтобы не оказаться в тяжелой финансовой ситуации, 10 мая лучше не повышать голос. Также не стоит петь.

Чтобы не перестали водиться деньги, стоит отказаться от приготовления выпечки с капустой.

Ранее "Телеграф" опубликовал календарь важнейших церковных праздников на ближайшие месяцы.