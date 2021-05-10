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Какой праздник 10 мая: народные приметы и запреты

Какой праздник 10 мая: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В понедельник, 10 мая, почитается память апостола от 70-ти Симеона Иерусалимского, сродника Господнего по плоти, епископа.

Симеон Иерусалимский проповедовал христианскую веру. Был избран на место епископа Иерусалимского. Во время правления гонителя христиан императора Траяна (98-117), Симеон был схвачен язычниками, а позже его распяли на кресте.

Считалось, что 10 мая нечистая сила выбирается на свет божий, тянется к жилью человека, к хлеву. Поэтому было принято возвращаться с полей "пятами назад", чтобы не принести с собой злых духов.

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Народные приметы 10 мая

  • Если облака быстро по небу бегут - значит, нужно ожидать достаточно продолжительного ненастья.

  • Кричит сова - в ближайшие дни похолодает.

  • По утрам трава сухая - примета к тому, что вечером надо ждать дождя.

  • Вечером в низинах появился туман - скоро плохая погода закончится, и наступит потепление.

  • Родившиеся 10 мая рано женятся, рано детей заводят, рано на ноги встают. Носить им следует горный хрусталь или черный агат.

Что запрещено делать 10 мая

  • Нежелательно принимать дома незнакомых людей. Так можно впустить в свой дом нечистую силу.

  • Чтобы не оказаться в тяжелой финансовой ситуации, 10 мая лучше не повышать голос. Также не стоит петь.

  • Чтобы не перестали водиться деньги, стоит отказаться от приготовления выпечки с капустой.

Ранее "Телеграф" опубликовал календарь важнейших церковных праздников на ближайшие месяцы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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