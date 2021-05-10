"Сергей, как вашей жене Москва?": Лещенко забанил украинскую журналистку за вопрос в Фейсбуке

Бывшего нардепа и члена набсовета "Укрзализныци" Сергея Лещенко попросили прокомментировать организованную его женой Анастасией Топольской вечеринку в Москве.

Впрочем, отвечать на этот вопрос Лещенко не спешит.

Как сообщила в Фейсбук журналистка Марина Шашкова, после соответствующего вопроса ее просто забанили.

Изначально этот вопрос поднял активист Сергей Стерненко, но тоже был забанен. После этого, он предложил пользователям сети поинтересоваться об этом у Лещенко, поскольку сам более не может.

Инициативу подхватил бывший народный депутат Борислав Береза, но результат оказался предсказуем.

К флешмобу присоединилась также экс-нардеп Виктория Войцицкая.

Больше о том, кто такая Анастасия Топольская и в какие еще скандалы она попадала, читайте в материале "Телеграф": Скандал с Притулой и поездки в оккупированный Крым: что известно о Dj Nastia (фото)