"Это не первые гастроли Анастасии в РФ": открылись детали поездки Топольской в Москву (фото, видео)

В субботу, 8 мая, стало известно, что супруга члена Набсовета "Укрзализныци" Сергея Лещенко - Анастасия Топольская, которая выступает под сценическими псевдонимами Dj Nastia и Sheis, намерена выступить в одном из московских ночных клубов.

Известна своим скандальными высказываниями, Топольская все же провела вечеринку несмотря критику как самих украинцев, так и народных депутатов.

Как сообщил в своем Telegram-канале общественный активист Сергей Стерненко, это не первые гастроли Анастасии в России. С начала войны она ездила к оккупантам не менее 10 раз.

Также активиста интересует важный вопрос: как Топольская попала в Москву несмотря на то, что РФ ограничила въезд на территорию иностранцам и попасть туда почти невозможно.

Сама же Анастасия активно делится фото и видео своего концерта в сториз Инстаграма, состоявшимся в субботу вечером.

Напомним, что недавно Сергей Лещенко был затроллен украинцами за то, что его супруга получила вакцину от коронавируса подозрительно быстро.