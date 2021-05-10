Шмыгаль: адаптивный карантин в Украине продолжат до конца лета, но есть вариант для смягчения

В Украине адаптивный карантин планируют продлить до августа.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы, очевидно, будем продолжать его до августа", - сказал он.

По его словам, если ко Дню Независимости удастся провакцинировать большую часть украинцев. То адаптивный карантин начнут смягчать.

Шмыгаль уточнил, что если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет - то страна живет в так называемой "зеленой" зоне. В случае, если с пандемией коронавируса удастся справиться, то карантин отменят.

"Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы", - объяснил глава Кабмина.

Отметим, что на данный момент адаптивный карантин в Украине введен до 30 июня.

Как сообщал "Телеграф", в Украине по состоянию на понедельник, 10 мая, зафиксировано 2817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 159 детей и 31 медработник.