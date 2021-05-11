Драка на рейсе Киев-Доминикана: стало известно о постоянных скандалах в самолетах

Ссоры и драки на рейсе "Борисполь-Ла-Романа", где 10 мая две украинки подрались, случаются регулярно.

Об этом 10 мая сообщили в ТСН.

Во время перелета произошла драка между двумя женщинами, в результате чего одной из них расцарапали лицо и отгрызли ноготь. Причиной тому, по словам блогера, который является товарищем пострадавшей стало то, что муж Юлии откинул спинку своего кресла и это якобы не понравилось супружеской паре, сидящей позади.

Одна из туристок, летавшая данным рейсом рассказала, что самолет не подходит для длинных перелетов: сиденья маленькие и люди упираются коленками в следующие, кресла сломаны. Таких условий некоторые не выдерживали и ложились спать прямо в проходе возле туалета.

По словам главы турагентства, сейчас в Доминикану летают чартерные рейсы, полет на которых длится 12 часов, хотя для дальних дистанций они не приспособлены. Из-за этого между пассажирами часто возникают конфликты. Около недели назад, туриста сняли с рейса еще до вылета, поскольку он угрожал другим пассажирам. Конфликт возник также из-за выбора места или размещения багажа.

Напомним, что 10 апреля в Стамбуле на борту самолета авиакомпании Tunisair произошла драка пассажиров.