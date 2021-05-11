В Украине второй день подряд фиксируют одинаковое количество случаев коронавируса: данные на 11 мая

В центрах тестирования украинские врачи за сутки зарегистрировали 2208 человек с "короной". При этом в стране второй день подряд фиксируют спад числа заболевших.
Об этом говорится в отчете СНБО за 11 мая.
В сравнении с 10 мая (тогда заболели 2817 человек), в стране число заражений продолжает падать.
За 24 часа в стране:
С момента первого случая с COVID-19 в стране, вирусом заразились 2,12 млн граждан, умерли при этом 46,6 тысячи, а выздороветь смогли только 1,77 млн.
За прошедший день больше всего заболевших людей в:
С момента первой прививки от "короны" в стране вакцинировали 865 тысяч граждан.
Напомним, что ранее врачи сообщили о серии случаев, связанных с редкой инфекцией, также называемой "черным грибком", среди выздоравливающих и выздоровевших от коронавируса пациентов.