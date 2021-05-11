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В Украине второй день подряд фиксируют одинаковое количество случаев коронавируса: данные на 11 мая

В Украине второй день подряд фиксируют одинаковое количество случаев коронавируса: данные на 11 мая
08:23 Сегодня Телеграф

В центрах тестирования украинские врачи за сутки зарегистрировали 2208 человек с "короной". При этом в стране второй день подряд фиксируют спад числа заболевших.

Об этом говорится в отчете СНБО за 11 мая.

В сравнении с 10 мая (тогда заболели 2817 человек), в стране число заражений продолжает падать.

За 24 часа в стране:

  • в больницы попали 1084 человека,
  • скончались 119 граждан,
  • побороли болезнь 8617 украинцев,
  • 21974 сдали ковид-тест.

С момента первого случая с COVID-19 в стране, вирусом заразились 2,12 млн граждан, умерли при этом 46,6 тысячи, а выздороветь смогли только 1,77 млн. 

За прошедший день больше всего заболевших людей в:

  • Донецкой области - 325 граждан,
  • 213 жителей Харьковщины,
  • 191 человек в Днепропетровской обл.,
  • в Запорожской области 169 украинцев,
  • 132 положительных результатов в Николаевской области.

С момента первой прививки от "короны" в стране вакцинировали 865 тысяч граждан.

Напомним, что ранее врачи сообщили о серии случаев, связанных с редкой инфекцией, также называемой "черным грибком", среди выздоравливающих и выздоровевших от коронавируса пациентов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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