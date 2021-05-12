Маршрутки те же, но летающие: художник виртуозно изобразил, каким видит Киев в 2077 году (фото)

В сети показали картину художника, как будет выглядеть Киев в 2077 году.

Об этом автор картины сообщил в своем Инстаграме.

Своим постом с фотографиями рисунка автор поделился 30 апреля.

В своем рисунке "киберпозняков" в 2077 году автор изобразил множество летающих авто, дрон, который доставляет посылки, а также рекламные голограммы на крышах и стенах многоэтажных зданий.

View this post on Instagram A post shared by Valentyn Porada (@acoratale)

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