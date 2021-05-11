На піку загострення "побєдобєсія": в Україні пояснили причини стрілянини в Казані, згадавши про "Юнармію"

Волонтер та голова міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Роман Бурко пояснив, що саме могло стати причинами смертельної стрілянини у Казані 11 травня, в результаті якої 9 людей загинули 21 отримали поранення.

"Мабуть, ви вже чули яка трагедія трапилась 11 травня у Казані, Республіка Татарстан, Російська Федерація.

19-річний юнак Ільназ Гавялієв (11.09.2001 р.н.) прийшов у гімназію де раніше вчився та розстріляв школярів 8 класу. Загалом за попередніми даними BBC загинуло 11 людей та ще 20 отримали поранення. Повідомляється, що юнак був озброєний такою ж зброєю, що й Владислав Росляков - 18-річний студент, який скоїв масове вбивство 17 жовтня 2018 року в політехнічному коледжі в місті Керч на тимчасово окупованій росіянами території Криму, тоді загинула 21 людина та 52 були поранені.

Про масове вбивство у Казані зараз багато пишуть у ЗМІ, з'являються все нові й нові подробиці. Але я хочу звернути увагу на інше, на цю ілюстрацію.

Це мапа штабів "Юнармії" в Казані. За підсумками 2020 року татарстанське відділення "Юнармія" визнали найкращим в Росії.

Те, що ця трагедія трапилась одразу після масових заходів "побєдобєсія", яке традиційно загострюється в РФ навесні також є доволі промовистим.

Після того, як Росія атакувала Грузію в 2008 році та Україну в 2014 році, мілітаристська політика стала нормою для російського суспільства. Причому войовнича пропаганда спрямована не лише на дорослих — вона охоплює і дітей. Кремль активно впливає на несформовану дитячу особистість і намагається прищепити дітям уявлення, що участь у російських війнах — це священний обов’язок кожного громадянина Росії. Пропаганда підсилюється реальною військовою підготовкою дітей з метою їхнього залучення до майбутніх воєнних операцій. Варто зауважити, що військово-пропагандистська робота охоплює не лише російських дітей, а й дітей, що проживають на окупованих територіях, а також дітей з країн-союзниць Росії (Білорусь, Сербія). Така мілітаризація становить загрозу як для самих неповнолітніх, так і для країн, що вже стали чи є потенційними цілями російської агресії".

Детальніше про смертельну стрілянину, читайте в матеріалі "Телеграфа": У Казані влаштували стрілянину в гімназії: всі подробиці, фото і відео.